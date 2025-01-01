Спектакль Тетушка Луша и колобок Ванюша

Детский мюзикл по мотивам сказки «Колобок»

В этом ярком и музыкальном спектакле маленькие зрители смогут отправиться в увлекательное путешествие с Колобком.

Приключения на лесных тропинках

Мир полон чудес, и Колобку не терпится спрыгнуть с окошка и катиться по лесным тропинкам, исследуя все, что встречается на пути. Он готов к опасным приключениям, ведь на его стороне — дети и добрая тетушка Луша.

Преодоление препятствий и возвращение домой

С их помощью Колобок преодолевает все трудности и, несмотря на встречу с различными лесными зверями, возвращается домой невредимым, готовый порадовать зрителей вкусным угощением.