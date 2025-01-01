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Тетушка Луша и колобок Ванюша
Билеты от 800₽
Киноафиша Тетушка Луша и колобок Ванюша

Спектакль Тетушка Луша и колобок Ванюша

Колобок выходит из-под контроля
Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Ирина Крячун
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Детский мюзикл по мотивам сказки «Колобок»

 

В этом ярком и музыкальном спектакле маленькие зрители смогут отправиться в увлекательное путешествие с Колобком.

Приключения на лесных тропинках

Мир полон чудес, и Колобку не терпится спрыгнуть с окошка и катиться по лесным тропинкам, исследуя все, что встречается на пути. Он готов к опасным приключениям, ведь на его стороне — дети и добрая тетушка Луша.

Преодоление препятствий и возвращение домой

С их помощью Колобок преодолевает все трудности и, несмотря на встречу с различными лесными зверями, возвращается домой невредимым, готовый порадовать зрителей вкусным угощением.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
13:00 от 800 ₽
21 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽

Фотографии

Тетушка Луша и колобок Ванюша Тетушка Луша и колобок Ванюша Тетушка Луша и колобок Ванюша Тетушка Луша и колобок Ванюша Тетушка Луша и колобок Ванюша

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