Спектакль «Тётушка Чарли»: классика английского юмора

Спектакль «Тётушка Чарли» рассказывает о двух студентах, которые решают выдать своего друга за богатую тётю. Эта хитрая уловка позволяет им пригласить девушек на свидание. Автор пьесы — Брэндон Томас, создатель одной из самых успешных комедий конца XIX века.

Комедия привлекает зрителей своим тонким английским юмором и динамичным сюжетом, который не оставляет шансов заскучать. Этот спектакль станет настоящим событием для любителей классического театра и комедии.

Стоит отметить, что «Тётушка Чарли» — это не просто спектакль, а целый культурный феномен. Пьеса многократно экранизировалась и адаптировалась для различных театров мира, в том числе перерабатывалась в музыкальную комедию и даже в фарс для театра кукол. Интересно, что успех этой пьесы вдохновил Оскара Уайльда на создание четырех его самых известных работ.

Приобрести билеты на спектакль «Тётушка Чарли» в Свердловском театре драмы можно на Ticketland.