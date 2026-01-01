Оповещения от Киноафиши
Тётушка Чарли
Киноафиша Тётушка Чарли

Спектакль Тётушка Чарли

Постановка
Свердловский театр драмы 12+
Продолжительность 165 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Тётушка Чарли»: классика английского юмора

Спектакль «Тётушка Чарли» рассказывает о двух студентах, которые решают выдать своего друга за богатую тётю. Эта хитрая уловка позволяет им пригласить девушек на свидание. Автор пьесы — Брэндон Томас, создатель одной из самых успешных комедий конца XIX века.

Комедия привлекает зрителей своим тонким английским юмором и динамичным сюжетом, который не оставляет шансов заскучать. Этот спектакль станет настоящим событием для любителей классического театра и комедии.

Стоит отметить, что «Тётушка Чарли» — это не просто спектакль, а целый культурный феномен. Пьеса многократно экранизировалась и адаптировалась для различных театров мира, в том числе перерабатывалась в музыкальную комедию и даже в фарс для театра кукол. Интересно, что успех этой пьесы вдохновил Оскара Уайльда на создание четырех его самых известных работ.

Приобрести билеты на спектакль «Тётушка Чарли» в Свердловском театре драмы можно на Ticketland.

Март
1 марта воскресенье
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 500 ₽

Фотографии

Тётушка Чарли Тётушка Чарли Тётушка Чарли Тётушка Чарли Тётушка Чарли

