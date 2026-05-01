Концерт ансамбля духовной музыки «Тетрактис» в театре Вахтангова

В Новой сцене и Арт-кафе театра Вахтангова выступит ансамбль духовной музыки «Тетрактис». Этот уникальный коллектив стремится показать силу слова и звука, а также художественную связь различных музыкальных традиций.

Программа концерта

В программе концерта будут представлены византийские гимны и духовные стихи на русском и греческом языках. Инструментальное сопровождение будет выполнено с помощью акустических и электронных инструментов, что придаст выступлению особый шарм.

Состав ансамбля

Ансамбль «Тетрактис» объединяет талантливых музыкантов: Иоанниса Кофопулоса (вокал, перкуссия), Варвару Котову (вокал, гусли, колесная лира), Елену Лифшиц (вокал, клавиши) и Геннадия Лаврентьева (скрипка, безладовая гитара, электроакустика). Каждый из участников привносит свои уникальные знания и опыт, что обогащает звучание коллектива.

Для кого концерт

Концерт будет интересен тем, кто увлекается православной музыкой и хочет лучше понять её многовековую историю. Ансамбль стремится передать глубокий смысл Божественного слова и гармонично соединить различные музыкальные традиции, которые на протяжении тысячелетий переплетаются в рамках общей православной культуры.