Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тетраксис
Билеты от 1000₽
Киноафиша Тетраксис

Тетраксис

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт ансамбля духовной музыки «Тетрактис» в театре Вахтангова

В Новой сцене и Арт-кафе театра Вахтангова выступит ансамбль духовной музыки «Тетрактис». Этот уникальный коллектив стремится показать силу слова и звука, а также художественную связь различных музыкальных традиций.

Программа концерта

В программе концерта будут представлены византийские гимны и духовные стихи на русском и греческом языках. Инструментальное сопровождение будет выполнено с помощью акустических и электронных инструментов, что придаст выступлению особый шарм.

Состав ансамбля

Ансамбль «Тетрактис» объединяет талантливых музыкантов: Иоанниса Кофопулоса (вокал, перкуссия), Варвару Котову (вокал, гусли, колесная лира), Елену Лифшиц (вокал, клавиши) и Геннадия Лаврентьева (скрипка, безладовая гитара, электроакустика). Каждый из участников привносит свои уникальные знания и опыт, что обогащает звучание коллектива.

Для кого концерт

Концерт будет интересен тем, кто увлекается православной музыкой и хочет лучше понять её многовековую историю. Ансамбль стремится передать глубокий смысл Божественного слова и гармонично соединить различные музыкальные традиции, которые на протяжении тысячелетий переплетаются в рамках общей православной культуры.

Купить билет на концерт Тетраксис

Помощь с билетами
Май
31 мая воскресенье
20:00
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
от 1000 ₽

В ближайшие дни

тринадцать карат
16+
Хип-хоп

тринадцать карат

5 декабря в 20:00 ЦСКА Арена
от 2000 ₽
Стендап комики
18+
Юмор

Стендап комики

3 июня в 20:00 Standup Club на Трубной
от 800 ₽
Стендап по-женски
18+
Юмор

Стендап по-женски

28 мая в 19:15 Руки вверх!
от 590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше