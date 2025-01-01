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Тетрадь мщения
Киноафиша Тетрадь мщения

Спектакль Тетрадь мщения

12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль о жизни обыкновенного школьного учителя

Спектакль «Жирная Люба» уже затронул актуальную тему буллинга среди школьников. Новая работа, «Тетрадь мщения», исследует проблему с другой стороны — она поднимает тему травли учителей. Рассмотрим подробнее, что ожидает зрителей на премьере.

О спектакле

Режиссером и автором сценария выступает Юлия Каландаришвили — номинант «Золотой маски» и премии «Арлекин». Она известна своими работами в театре для детей и подростков, среди которых такие спектакли, как «Лиса PEACE», «Жирная Люба» и «Краш в сердце».

Главные роли

Главную и единственную роль в «Тетради мщения» сыграет Игорь Головин, артист с внушительным списком работ в кино и в прошлом — участник легендарного театра «Фарсы». Его персонаж — учитель, который испытывает ненависть к детям, что стало следствием травли в его детстве.

Сюжет

Сюжет разворачивается вокруг учителя, который, будучи жертвой травли в детстве, продолжает сталкиваться с насмешками со стороны учеников. Однако, по мере взросления он не может ответить на их агрессию. Долгие годы он копит обиду, и с выходом на пенсию решает отомстить своим обидчикам. Это поведение отражает детскую импульсивность и неосознанность, показывая, что мальчик, обиженный в детстве, остается таким же и во взрослом возрасте.

Значение театра

Театр — это пространство личного контакта и исследования человеческой природы. Главная задача проекта — рассказать историю, наполненную живыми чувствами. Спектакль стремится показать, как важно понять чувства других и как легче принимать людей, зная их историю. В любой социальной роли необходимо помнить, что вокруг нас живые люди, у каждого из которых своя личная история.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
15:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽

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