Спектакль Тетрадь мщения

Моноспектакль о жизни обыкновенного школьного учителя

Спектакль «Жирная Люба» уже затронул актуальную тему буллинга среди школьников. Новая работа, «Тетрадь мщения», исследует проблему с другой стороны — она поднимает тему травли учителей. Рассмотрим подробнее, что ожидает зрителей на премьере.

О спектакле

Режиссером и автором сценария выступает Юлия Каландаришвили — номинант «Золотой маски» и премии «Арлекин». Она известна своими работами в театре для детей и подростков, среди которых такие спектакли, как «Лиса PEACE», «Жирная Люба» и «Краш в сердце».

Главные роли

Главную и единственную роль в «Тетради мщения» сыграет Игорь Головин, артист с внушительным списком работ в кино и в прошлом — участник легендарного театра «Фарсы». Его персонаж — учитель, который испытывает ненависть к детям, что стало следствием травли в его детстве.

Сюжет

Сюжет разворачивается вокруг учителя, который, будучи жертвой травли в детстве, продолжает сталкиваться с насмешками со стороны учеников. Однако, по мере взросления он не может ответить на их агрессию. Долгие годы он копит обиду, и с выходом на пенсию решает отомстить своим обидчикам. Это поведение отражает детскую импульсивность и неосознанность, показывая, что мальчик, обиженный в детстве, остается таким же и во взрослом возрасте.

Значение театра

Театр — это пространство личного контакта и исследования человеческой природы. Главная задача проекта — рассказать историю, наполненную живыми чувствами. Спектакль стремится показать, как важно понять чувства других и как легче принимать людей, зная их историю. В любой социальной роли необходимо помнить, что вокруг нас живые люди, у каждого из которых своя личная история.