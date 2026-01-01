Комедия «Тетки» в театре мимики и жеста

Приглашаем вас на легкую и увлекательную комедию-фарс «Тетки», которая станет идеальным выбором для тех, кто хочет отдохнуть от повседневных забот. Этот спектакль обещает подарить зрителям множество веселых моментов и положительных эмоций.

Сюжет

В центре сюжета – две сестры, которые живут в старинном, красивом доме, доставшемся им в наследство. Однако дом имеет не только историческую ценность, но и привлекает внимание местных чиновников. Они пытаются выселить бабушек на окраину города под предлогом программы ветхого жилья, чтобы продать особняк.

Команда спектакля

Режиссером постановки является Зиннур Сөләйманов, а художником – Валерий Яшкулов, Заслуженный работник культуры РФ и Калмыкии. Музыку к спектаклю написал композитор Илшат Яхин.

Актерский состав

Гузалия – Зулфира Гараева

Розалия – Чулпан Бедретдинова, Заслуженная артистка РТ

Байбакин – Хафиз Хамматуллин, Народный артист РТ

Кувыкин – Рифат Хафизов

Роберт – Ильяс Закиров

Ринат – Бәдретдинов, лауреат премии им. Д. Сиразиева

Ирек – Рөстәм Зиннуров, лауреат XVI фестиваля Малых городов

Инга – Илсина Миннемуллина

Язык спектакля

Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский, что делает его доступным для широкой аудитории. Не упустите возможность насладиться этой увлекательной комедией!