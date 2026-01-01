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Тетки/Түтиләр
Киноафиша Тетки/Түтиләр

Спектакль Тетки/Түтиләр

Постановка
Театр мимики и жеста 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия «Тетки» в театре мимики и жеста

Приглашаем вас на легкую и увлекательную комедию-фарс «Тетки», которая станет идеальным выбором для тех, кто хочет отдохнуть от повседневных забот. Этот спектакль обещает подарить зрителям множество веселых моментов и положительных эмоций.

Сюжет

В центре сюжета – две сестры, которые живут в старинном, красивом доме, доставшемся им в наследство. Однако дом имеет не только историческую ценность, но и привлекает внимание местных чиновников. Они пытаются выселить бабушек на окраину города под предлогом программы ветхого жилья, чтобы продать особняк.

Команда спектакля

Режиссером постановки является Зиннур Сөләйманов, а художником – Валерий Яшкулов, Заслуженный работник культуры РФ и Калмыкии. Музыку к спектаклю написал композитор Илшат Яхин.

Актерский состав

  • Гузалия – Зулфира Гараева
  • Розалия – Чулпан Бедретдинова, Заслуженная артистка РТ
  • Байбакин – Хафиз Хамматуллин, Народный артист РТ
  • Кувыкин – Рифат Хафизов
  • Роберт – Ильяс Закиров
  • Ринат – Бәдретдинов, лауреат премии им. Д. Сиразиева
  • Ирек – Рөстәм Зиннуров, лауреат XVI фестиваля Малых городов
  • Инга – Илсина Миннемуллина

Язык спектакля

Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский, что делает его доступным для широкой аудитории. Не упустите возможность насладиться этой увлекательной комедией!

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