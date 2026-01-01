Оповещения от Киноафиши
Тетка, деньги, два осла
Киноафиша Тетка, деньги, два осла

Спектакль Тетка, деньги, два осла

16+
Возраст 16+

О спектакле

Комедия с актерами любимого сериала

В Воронежском концертном зале собраны известные актёры сериала «Солдаты», чтобы представить зрителям уникальную комедию Б. Томаса «Тетка, деньги, два осла». Эта инсценировка написана специально для них и станет идеальным выбором для любителей качественного юмора.

В центре сюжета — приключения тетки Чарли, которые получают новую жизнь в современной интерпретации. Звезды сериала, спустя 15 лет, вновь мелькают на сцене, радуя поклонников своим мастерством. Это не просто спектакль, а возможность увидеть до боли знакомые персонажи с неожиданной стороны.

Комедия полна неожиданных поворотов и забавных ситуаций, что сделает вечер незабываемым. Мы уверены, что зрители, пришедшие на премьеру, захотят вернуться на спектакль снова и снова. Главное — не упустить возможность насладиться великолепной игрой актеров и их искрометным юмором.

