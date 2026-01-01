Спектакль Тётка Чарлея (Таганрог)

Музыкальная комедия из Таганрога на сцене Рязанской драмы

Спектакль, написанный более 100 лет назад, продолжает завораживать зрителей по всему миру. История рассказывает о двух влюблённых студентах — Чарли и Джеке, которые ищут необычные способы устроить свою личную жизнь. Для них важнее искренняя любовь, чем наследство богатой тётушки из Бразилии.

Запутанная ситуация

Чарли и Джек хотят встретиться со своими возлюбленными Энни и Китти, но барышни отказываются без присутствия взрослой дамы. И вот, как на зло, Чарли получает телеграмму о приезде тётушки-миллионерши, с которой он ни разу не встречался. Все складывается до нелепости удачно, но вскоре выясняется, что тётушка задерживается, а девушки вот-вот появятся.

Роль спасителя

На помощь юношам приходит их друг Фрэнк Бэберлей — студент Академии искусств. Молодые люди умоляют его ненадолго сыграть роль тёти Чарли, донны Розы. Эта «дама» способна растопить сердце даже самого строгого судьи и помочь влюблённым. Однако и сам Чарли не может укрыться от стрел Амура, ведь любовь движет этим сумасшедшим миром!

Яркие эмоции на сцене

Спектакль наполнен странными, невероятными и уморительными ситуациями, яркими танцами и шикарными костюмами. Великолепная музыка и комические моменты создают атмосферу счастья и радости, делая это шоу обязательным к просмотру для всех ценителей театрального искусства.