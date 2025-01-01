Приготовьтесь к уникальному вечеру веселья и открытий! В нашем имрпровизационном шоу комики проходят увлекательные тесты из интернета. Это не просто развлечение, а возможность узнать, каким зверем вы являетесь в мире тотемов, кем могли бы быть в средневековье и кто вы из любимых персонажей «Смешариков»!
Мы рекомендуем приходить за полчаса до начала шоу. Это поможет вам успеть занять лучшие места и сделать предварительный заказ на напитки и закуски. Рассадка будет осуществляться администратором на месте.
Обратите внимание, что вход на мероприятие лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещен, даже при наличии билета. Мы стремимся создать приятную атмосферу для всех участников.
Не упустите шанс стать частью этого захватывающего шоу и погрузиться в мир веселья и смеха!