Тесты из интернета
Тесты из интернета

Импровизационное шоу: откройте тайны своего тотемного животного

Приготовьтесь к уникальному вечеру веселья и открытий! В нашем имрпровизационном шоу комики проходят увлекательные тесты из интернета. Это не просто развлечение, а возможность узнать, каким зверем вы являетесь в мире тотемов, кем могли бы быть в средневековье и кто вы из любимых персонажей «Смешариков»!

Планируйте свой визит

Мы рекомендуем приходить за полчаса до начала шоу. Это поможет вам успеть занять лучшие места и сделать предварительный заказ на напитки и закуски. Рассадка будет осуществляться администратором на месте.

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что вход на мероприятие лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещен, даже при наличии билета. Мы стремимся создать приятную атмосферу для всех участников.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего шоу и погрузиться в мир веселья и смеха!

Октябрь
7 октября вторник
20:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 200 ₽

