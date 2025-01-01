Меню
Тесты из интернета
Киноафиша Тесты из интернета

Тесты из интернета

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизационное шоу: Узнай себя!

Приглашаем вас на уникальное импровизационное шоу, где комики проходят самые интересные тесты из интернета. Это отличная возможность не только повеселиться, но и узнать, каким животным вы были бы в средневековье и кто из персонажей смешариков вам ближе всего!

Подготовьтесь к потрясающему вечеру

Не забудьте, что запуск гостей начинается за полчаса до начала мероприятия. Рекомендуем приходить заранее, чтобы успеть занять свои места и сделать заказ. Комфортные места и уютная атмосфера гарантируют вам незабываемые впечатления.

Организация на месте

Рассадка осуществляется администратором, что позволит вам сосредоточиться на приятном ожидании шоу. Пожалуйста, обратите внимание на правило: вход на мероприятие лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещен, даже если у вас есть билет.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего спектакля и открыть для себя что-то новое о себе в компании профессиональных юмористов!

