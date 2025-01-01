Меню
Тестостерон, или О чем не говорят мужчины
Спектакль Тестостерон, или О чем не говорят мужчины

18+
Режиссер Артем Самигуллин
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль о мужских страхах и мечтаниях в Уфе

Новый, яркий и провокационный спектакль от «The ТЕАТР» под названием «ТЕСТОСТЕРОН» приглашает зрителей в увлекательное путешествие по тайнам мужской психологии. Здесь вы сможете погрузиться в мир эмоций, страхов и мечтаний, о которых мужчины часто предпочитают молчать.

Что скрывают мужчины?

Спектакль «ТЕСТОСТЕРОН» раскрывает хрупкость, затаенные комплексы и внутренние переживания сильного пола. За маской уверенности прячется целая вселенная чувств, а молчание оборачивается глубокими размышлениями о жизни и отношениях.

Комедия и драма в одном флаконе

Сочетая остроумный юмор и глубокую драматургию, «The ТЕАТР» предлагает зрителям уникальный опыт. Вы будете смеяться до слез, размышляя над вечными вопросами, и, возможно, по-новому взглянете на мужчин в вашей жизни.

Не упустите возможность!

Не пропустите этот спектакль, который обещает стать ярким событием театрального сезона. «ТЕСТОСТЕРОН» — это не просто развлечение, это шанс заглянуть в душу мужчин и понять, о чем они молчат. Билеты уже в продаже!

