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Тест на любовь
Билеты от 1000₽
Киноафиша Тест на любовь

Спектакль Тест на любовь

Постановка
Московский театр мюзикла 12+
Продолжительность 3 часа
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Смешная и добрая история о любви

Мюзикл, который рассказывает о том, как любовь находит свое место даже в самых неожиданных обстоятельствах. История, в которой кажется, что никому не до смеха, но на самом деле именно чувство юмора и желание помочь друг другу становятся спасительным кругом.

Жизнь полна неожиданных поворотов

Сюжет показывает, как то, что казалось невозможным и фантастическим, вдруг становится реальностью. Жизнь полна сюрпризов, а для любви нет преград, она всегда находит путь.

Путешествие к счастью через музыку и юмор

Зрители отправятся в путь вместе с героями мюзикла, наполненный яркими событиями, оригинальными ариями, дуэтами и веселыми шутками. На этом пути они будут искать свое счастье, и этот путь подарит радость и вдохновение всем зрителям.

Режиссер
Марина Швыдкая
В ролях
Денис Котельников
Александр Казаков
Ася Будрина
Юлия Чуракова
Владислав Токарев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
5 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽
7 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
8 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
9 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
10 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
11 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
12 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽
14 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
15 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
16 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
17 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
18 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
19 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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