Тесный простор
Тесный простор

Спектакль Тесный простор

18+
Возраст 18+

О спектакле

Кабинетные бюрократические ритуалы на сцене

Спектакль, в котором зритель оказывается в центре инсценированных бюрократических процедур, предлагает пронизанный абсурдом взгляд на современное общество. Здесь разворачиваются сцены, знакомящие с причудами электронных очередей, паспортных контрелей, получением больничных листов, регистрацией в ЗАГСах и взаимодействием с миграционными службами.

Этот спектакль является отражением неизбежного и порой мучительного опыта, с которым сталкиваются многие. Каждый шаг в бюрократической машине превращается в ритуальный жест, обнажающий структуру и логику казенных учреждений. Авторы спектакля, Екатерина Августеняк и арт-группа м_у_т_а_ц_и_я, обращают внимание на перформативные испытания, с которыми сталкиваются люди, привнося в них элементы совместной практики, способной изменить паттерны власти и контроля.

Создатели спектакля

Спектакль на сцене воплощают талантливые исполнители: Анна Добранская, Эльдар Изетов, Лиза Наволкина, Данил Репин и Ксения Софронова. Звуковое оформление — заслуга Данила Репина и Эльдара Изетова, которые создают атмосферу, усиливающую восприятие происходящего на сцене.

Не пропустите уникальную возможность увидеть работу, которая заставляет задуматься о том, как бюрократия проникает в нашу жизнь, и как мы можем противостоять её абсурдным проявлениям.

Купить билет на спектакль Тесный простор

В других городах
Декабрь
14 декабря воскресенье
20:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 600 ₽

