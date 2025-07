Tesla Boy в Санкт-Петербурге: большой концерт в клубе «Космонавт»

Легендарная синтипоп-группа Tesla Boy во главе с Антоном Севидовым приглашает на уникальный музыкальный вечер. Этот коллектив — феномен российской сцены, который доказал, что материал на английском языке может звучать самобытно и актуально, заслужив признание на международной арене.

О группе

Tesla Boy — это стильный микс синтипопа, джаза и фанка, который покорил слушателей по всему миру: от Латинской Америки до Азии. Их творчество выходит за рамки языковых барьеров, объединяя поклонников качественной музыки везде, где звучат их хиты. Альбом «Андропов» стал экспериментом, подтвердившим, что Tesla Boy одинаково органично звучит и на русском языке.

Хиты, такие как Dream Machine и Say My Name, возглавляли топы iTunes, а концертные туры группы успешно проходили по обе стороны Атлантики.

О программе

На концерте прозвучат лучшие композиции Tesla Boy, включая новые треки и проверенные временем хиты. Грядущий альбом обещает стать музыкальным манифестом о единении людей через музыку, и публика «Космонавта» станет одной из первых, кто услышит этот месседж.

Почему стоит пойти

Tesla Boy — это не просто музыка, а атмосфера свободы, любви и гармонии, где каждый трек — это погружение в искусство звука. Концерт станет настоящим праздником для ценителей синтипопа и всех, кто любит качественную живую музыку.