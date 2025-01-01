О спектакле

Спектакль «Теща браку не помеха!» — это яркая комедия о семейных интригах и неожиданных поворотах сюжета. Всё начинается с того, что теща становится последней надеждой для спасения брака от краха. Как она справится с этим испытанием и что из этого выйдет — узнают все зрители.

Сюжет

Гений режиссуры тещи придумывает целый сценарий, который переплюнет любой театральный спектакль. В то время как дочь Лизочка продолжает пытаться завоевать сердце своего мужчины, проходя курсы и натуральные экзамены. Но не стоит забывать о том, что даже автоинструктор оказывается втянут в семейные интриги, которые превращаются в настоящее эстрадное шоу.

Спектакль «Теща браку не помеха!» приглашает всех любителей комедийных интриг насладиться вечером, полным смеха и неожиданных поворотов сюжета. Приходите в Новосибирский дом актера и окунитесь в мир ярких персонажей и веселых ситуаций!