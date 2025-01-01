Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Теща браку не помеха!
Киноафиша Теща браку не помеха!

Спектакль Теща браку не помеха!

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

О спектакле

Спектакль «Теща браку не помеха!» — это яркая комедия о семейных интригах и неожиданных поворотах сюжета. Всё начинается с того, что теща становится последней надеждой для спасения брака от краха. Как она справится с этим испытанием и что из этого выйдет — узнают все зрители.

Сюжет

Гений режиссуры тещи придумывает целый сценарий, который переплюнет любой театральный спектакль. В то время как дочь Лизочка продолжает пытаться завоевать сердце своего мужчины, проходя курсы и натуральные экзамены. Но не стоит забывать о том, что даже автоинструктор оказывается втянут в семейные интриги, которые превращаются в настоящее эстрадное шоу. 

Спектакль «Теща браку не помеха!» приглашает всех любителей комедийных интриг насладиться вечером, полным смеха и неожиданных поворотов сюжета. Приходите в Новосибирский дом актера и окунитесь в мир ярких персонажей и веселых ситуаций!

Режиссер
Владимир Лихошерст
В ролях
Татьяна Шуликова
Вадим Тихоненко
Елена Москаленко
Тимофей Ленских

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Теща браку не помеха! Теща браку не помеха! Теща браку не помеха! Теща браку не помеха! Теща браку не помеха! Теща браку не помеха! Теща браку не помеха! Теща браку не помеха! Теща браку не помеха! Теща браку не помеха! Теща браку не помеха! Теща браку не помеха!

В ближайшие дни

Театр на реке. Кукольная сказка «Путешествие по волнам»
6+
Детский
Театр на реке. Кукольная сказка «Путешествие по волнам»
31 июля в 11:30 Теплоход «Новосибирск»
от 600 ₽
Приключения Буратино
0+
Детский Кукольный
Приключения Буратино
13 сентября в 15:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Диалоги с Раневской
18+
Драма
Диалоги с Раневской
13 сентября в 19:00 13 трамвай
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше