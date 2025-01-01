Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Территория мюзикла
Киноафиша Территория мюзикла

Территория мюзикла

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Феерия музыки Бродвея на екатеринбургской сцене

Уральский государственный русский оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Павла Васильева приглашает вас на незабываемый концерт, посвященный легендарным мелодиям Бродвейских мюзиклов и джазовым стандартам.

Волшебный мир Бродвея

Бродвей — это не просто улица в Нью-Йорке, а целый мир, полный ярких эмоций и удивительных историй. Когда-то эта улица была простой тропой, но сегодня она окружена 39 театрами, которые делают квартал одним из самых известных театральных центров мира. Бродвей прославил таких актёров, как Марлон Брандо, Джеймс Дин и Пол Ньюман, а также стал родиной многих знаменитых мюзиклов.

Музыкальная программа вечера

В программе концерта звучат известные произведения из мюзиклов и рок-опер, поставленных в Театральном квартале или экранизированных в Голливуде. Вы услышите мелодии из:

  • «Иисус Христос — суперзвезда»
  • «Призрак оперы»
  • «Бурлеск»
  • «В джазе только девушки»
  • «Чикаго»

Эмоции под звуки Бродвея

Этот вечер станет настоящим путешествием в мир музыки, где мы вместе будем смеяться и плакать под звуки незабываемых Бродвейских мелодий. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 11 декабря
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Standup Bar. Открытый микрофон
18+
Юмор
Standup Bar. Открытый микрофон
29 июля в 20:00 Standup Bar
от 100 ₽
Песни Земли
6+
Поп
Песни Земли
2 октября в 19:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 700 ₽
Стендап в Баре!
18+
Юмор
Стендап в Баре!
16 августа в 22:00 Standup Bar
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше