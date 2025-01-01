Территория мюзикла

Феерия музыки Бродвея на екатеринбургской сцене

Уральский государственный русский оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Павла Васильева приглашает вас на незабываемый концерт, посвященный легендарным мелодиям Бродвейских мюзиклов и джазовым стандартам.

Волшебный мир Бродвея

Бродвей — это не просто улица в Нью-Йорке, а целый мир, полный ярких эмоций и удивительных историй. Когда-то эта улица была простой тропой, но сегодня она окружена 39 театрами, которые делают квартал одним из самых известных театральных центров мира. Бродвей прославил таких актёров, как Марлон Брандо, Джеймс Дин и Пол Ньюман, а также стал родиной многих знаменитых мюзиклов.

Музыкальная программа вечера

В программе концерта звучат известные произведения из мюзиклов и рок-опер, поставленных в Театральном квартале или экранизированных в Голливуде. Вы услышите мелодии из:

«Иисус Христос — суперзвезда»

«Призрак оперы»

«Бурлеск»

«В джазе только девушки»

«Чикаго»

Эмоции под звуки Бродвея

Этот вечер станет настоящим путешествием в мир музыки, где мы вместе будем смеяться и плакать под звуки незабываемых Бродвейских мелодий. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!