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Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
Киноафиша Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)

Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)

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О концерте/спектакле

Самостоятельное посещение усадьбы Есенина

Любители поэзии и культуры, приглашаем вас на уникальное событие — посещение музея-заповедника Есенина. Это место, соединившее в себе историю и природу, хранит память о великом русском поэте Сергее Александровиче Есенине.

Что вас ждет?

Вы сможете прогуляться по территории усадьбы Л.И. Кашиной и усадьбы родителей С.А. Есенина, окунувшись в атмосферу, в которой зарождались многие из его произведений. Усадьба, окруженная живописными пейзажами, вдохновляла поэта на создание незабываемых строк.

Информация для посетителей

Обратите внимание, что данное посещение не включает экскурсионное обслуживание и доступ к музейным экспозициям. Однако, это не умаляет ценности прогулки по усадьбе, где каждый шаг может пробудить воспоминания о произведениях Есенина.

Полезные факты

  • Усадьба родителей С.А. Есенина расположена в Рязанской области, в деревне Константиново.
  • Музей-заповедник был основан в 1986 году и включает в себя несколько исторических объектов.
  • Поэт провел здесь значительную часть своего детства, что сделало это место особенно важным для его творчества.

Не упустите возможность прикоснуться к истории и культуре, познакомившись с местом, где рос и творил великий Есенин. Мы ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 27 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 28 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 29 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 30 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 31 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 1 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 2 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 3 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽

В ближайшие дни

Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина
0+
Исторический
Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина
29 июля в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 300 ₽
Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина
0+
Исторический
Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина
28 июля в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 300 ₽
Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
0+
Исторические выставки
Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
3 августа в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 300 ₽
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