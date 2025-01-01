Премьера спектакля «Терраса» в Москве

В La'Театре состоится долгожданная премьера спектакля «Терраса», который обещает стать настоящим событием в мире театра.

О чем спектакль?

Режиссер и художественный руководитель театра Вадим Дубровицкий описывает «Террасу» как «историю неслышания людьми друг друга, историю бесконечного человеческого одиночества». Все герои спектакля испытывают одиночество, но их абсурдность делает ситуацию комичной. Эта пьеса сочетает в себе элементы комедии и глубинной человеческой трагедии, что делает её особенно привлекательной для ценителей интеллектуального юмора.

Автор пьесы

Автор «Террасы», Жан-Клод Каррьер, известен как человек кино. Он написал сценарии более чем к 140 фильмам и сериалам, сотрудничал с такими мастерами, как Луис Бунюэль и Жан-Люк Годар. Его работы, такие как «Этот смутный объект желаний» и «Скромное обаяние буржуазии», принесли ему мировую известность. Каррьер — обладатель «Оскара» и Гран-при жюри Каннского международного кинофестиваля 1969 года.

Театральная оригинальность

Пьеса «Терраса» является одним из немногих оригинальных произведений Каррьера для театра. Несмотря на то, что она была написана в 1997 году, в ней ощутима атмосфера 1960-х – 1970-х годов, времени молодости самого автора. Сюжет пьесы прост и элегантен, но не предсказуем — зрители не смогут угадать, что ждет героев в следующую минуту.

Стилистика спектакля

В La’Театре «Террасу» воплотили как кинокартину, идущую на сцене, в стилистике культового французского кино. Это уникальная возможность для зрителей увидеть, как театр и кино пересекаются, создавая незабываемое зрелище.