Спектакль «Терраса»: Погружение в мир человеческого одиночества

Вадим Дубровицкий, режиссёр и художественный руководитель театра, описывает новую постановку: Это история неслышания людьми друг друга, история бесконечного человеческого одиночества. Все герои очень одиноки, но при этом абсурдны и поэтому смешны. Такое соединение комедии и глубинной человеческой трагедии подкупает в этой пьесе. Блестящая литература! Эта пьеса абсолютно программная с точки зрения экзистенциализма. По сути, она о том, что цивилизация живёт в обмане и самообмане, все лгут друг другу и сами себе. Пьеса придётся по вкусу всем ценителям интеллектуального юмора.

Автор и его творческое наследие

Автор пьесы, Жан-Клод Каррьер, известен как человек кино. Он написал сценарии более чем к 140 фильмам и сериалам, сотрудничая с такими мастерами, как Луис Бунюэль и Жан-Люк Годар. Каррьер — обладатель Оскара и Гран-при жюри Каннского международного кинофестиваля 1969 года. Пьеса Терраса — едва ли не единственное оригинальное произведение Каррьера для театра. Несмотря на то, что она была написана в 1997 году, в ней ощущается дух 1960-х — 1970-х годов, времени юности самого автора.

Кинематографическая эстетика

Спектакль, поставленный в La’Театре, отличается кинематографичной стилистикой, которая создает атмосферу культового французского кино. Терраса — это фильм на сцене, где сюжет изысканно прост и элегантен, но непредсказуем. Как отмечает художник-постановщик Мария Вольская, мы старались в художественном решении создать атмосферу пьесы, погрузить зрителя в воздух парижской террасы 70-х, создать фильм-спектакль, тонкий как туман над Сеной осенним днём.

Звёзды на сцене

В спектакле участвуют звезды российского театра и кино: Лариса Удовиченко, Евдокия Германова, Владимир Стеклов, а также великолепные Борис Коморзин и Дмитрий Ульянов. В главных ролях — Анастасия Акатова и Андрей Барило. Их персонажи, супруги, столкнутся с кардинальными изменениями в жизни, как только поднимется занавес.

Сюжет и интрига

Жизнь супругов круто меняется, когда они вынуждены оставить свою комфортабельную квартиру, в которой проходили их совместные годы. В их жизнь врываются незнакомцы, меняя правила существования. Реальность становится зыбкой, а мощный ветер, знаменитый французский мистраль, уносит персонажей одного за другим. Угадать финал этой обманчиво простой, но изящно выстроенной истории невозможно. До последней минуты остается загадкой, чем всё закончится, создавая впечатление, что за опущенным занавесом жизнь продолжается.

Приглашаем вас заглянуть в этот уникальный мир и стать свидетелями увлекательной истории!