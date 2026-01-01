Посвящение Тонино Гуэрре и его товарищам

Тонино Гуэрра (1920 – 2012) – выдающийся итальянский писатель, поэт и сценарист, вдохновивший множество поколений. Его жизнь и творчество представляют собой целый мир, пробуждающий воображение. Именно ему и его соратникам, оставившим след в золотую эпоху кино, посвящен наш новый спектакль.

Каприччио: Музыкальная игра воображения

Название спектакля «Каприччио» (от итальянского capriccio – каприз) отражает его суть. Это музыкальное сочинение, в котором автор не подчиняется установленным формам, а создает по своей фантазии. В нашем спектакле используются стихи, эссе и другие произведения Тонино Гуэрры, переведенные Лорой Гуэрра, что позволяет глубже понять его творческий мир.

Интересные факты о Тонино Гуэрре

Гуэрра сотрудничал с великими режиссерами, такими как Федерико Феллини и Антониони.

Его работы переведены на множество языков и продолжают вдохновлять современных авторов.

Тонино Гуэрра не только писал, но и сам был художником, создавая уникальные визуальные образы.

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу творчества Тонино Гуэрры и насладиться спектаклем, который станет уникальным опытом для каждого зрителя.