Terminal Frost. Вечер Pink Floyd & Elo

Эпические звуки Pink Floyd и Electric Light Orchestra

27 марта (пятница) Дом винтажной музыки станет местом встречи поклонников рок-музыки. На сцене выступит Terminal Frost из Ростова-на-Дону, единственный на Юге России коллектив, посвящённый прославлению наследия группы Pink Floyd.

В программе - увлекательное звучание от психоделических глубин раннего творчества до грандиозных философских полотен классического периода. Это только первое отделение! Во втором вы станете свидетелями премьеры композиции из хитов Electric Light Orchestra – уникального материала, который группа готовит для крупных летних фестивалей. И только в Доме винтажной музыки вы сможете стать первыми слушателями этого удивительного сета.

Этот вечер обещает быть незабываемым. Две легенды рок-музыки и одна группа, которая соединяет их звучание. Не упустите свой шанс стать частью музыкальной вселенной высшего класса.