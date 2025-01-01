Терменвокс: от Ленина до Led Zeppelin

Лекция и мастер-класс по терменвоксу

Погрузитесь в мир уникальной музыки на лекции и мастер-классе, посвященных терменвоксу — одному из самых самобытных отечественных музыкальных инструментов. Этот инструмент, изобретенный Льва Терменом в Санкт-Петербурге в 1919 году, является единственным в мире, на котором играют, не прикасаясь к нему. Игра на терменвоксе требует мастерства и чувства, ведь звуки создаются только движениями рук в воздухе.

Что вас ждет

На мероприятии вы не только услышите звучание терменвокса вживую, но и сможете попробовать сыграть на этом «волшебном» инструменте. Вас ждет увлекательный рассказ об истории терменвокса, технике игры и его особенностях.

О ведущем

Мастер-класс проведет Петр Термен — один из лучших исполнителей на терменвоксе в мире. Он является правнуком Льва Термена, композитором и руководителем Школы терменвокса. Петр также со-основатель Санкт-Петербургского общества терменвокса, что свидетельствует о его глубоком погружении в эту уникальную музыкальную традицию.

Не упустите шанс познакомиться с завораживающим миром терменвокса и научиться чему-то новому под руководством профессионала!