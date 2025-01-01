Спектакль «Тёркин» в Мастерской Петра Фоменко

80-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается спектакль «Тёркин». Этот памятный проект основан на произведении Василия Тёркина — одного из самых известных и любимых литературных героев 1940-х годов. Творение Александра Твардовского погружает нас в подлинные испытания и надежды военного времени.

История персонажа

Василий Тёркин проходит через все перипетии Великой Отечественной войны, не теряя при этом смелости, веры в победу и, что особенно важно, чувства юмора. События поэмы развиваются параллельно с военными действиями, а каждая новая глава «Тёркина» немедленно выходит в печать. Финальные главы были отмечены 1945 годом, а заключительная глава «От автора» была написана в ночь с 9 на 10 мая.

Основная идея

Ключевая мысль, ставшая основой спектакля, звучит как: «Я мечтал о сущем чуде: Чтоб от выдумки моей На войне живущим людям Было, может быть, теплей…» Несмотря на тяжесть военной темы, «Тёркин» — это светлый и нежный спектакль, который больше говорит о людях, чем о войне. Он напоминает нам о том, что даже в самые сложные времена важно не забывать о человеческих ценностях и свете в душе.

Поддержка и благодарности

Спектакль создан на личные средства Андрея Леонидовича Костина. Мастерская Петра Фоменко выражает искреннюю благодарность ему за поддержку и участие в творческой деятельности нашего театра.