Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тёркин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Тёркин

Спектакль Тёркин

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Режиссер Федор Малышев
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Тёркин» в Мастерской Петра Фоменко

80-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается спектакль «Тёркин». Этот памятный проект основан на произведении Василия Тёркина — одного из самых известных и любимых литературных героев 1940-х годов. Творение Александра Твардовского погружает нас в подлинные испытания и надежды военного времени.

История персонажа

Василий Тёркин проходит через все перипетии Великой Отечественной войны, не теряя при этом смелости, веры в победу и, что особенно важно, чувства юмора. События поэмы развиваются параллельно с военными действиями, а каждая новая глава «Тёркина» немедленно выходит в печать. Финальные главы были отмечены 1945 годом, а заключительная глава «От автора» была написана в ночь с 9 на 10 мая.

Основная идея

Ключевая мысль, ставшая основой спектакля, звучит как: «Я мечтал о сущем чуде: Чтоб от выдумки моей На войне живущим людям Было, может быть, теплей…» Несмотря на тяжесть военной темы, «Тёркин» — это светлый и нежный спектакль, который больше говорит о людях, чем о войне. Он напоминает нам о том, что даже в самые сложные времена важно не забывать о человеческих ценностях и свете в душе.

Поддержка и благодарности

Спектакль создан на личные средства Андрея Леонидовича Костина. Мастерская Петра Фоменко выражает искреннюю благодарность ему за поддержку и участие в творческой деятельности нашего театра.

Купить билет на спектакль Тёркин

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
23 сентября вторник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
11 октября суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
26 октября воскресенье
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Эффект Пигмалиона
16+
Комедия Премьера
Эффект Пигмалиона
1 апреля в 18:15 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Братья Карамазовы
16+
Драма
Братья Карамазовы
27 сентября в 19:00 Театр им. Булгакова
от 1000 ₽
Босоногий мальчик
12+
Мюзикл Премьера
Босоногий мальчик
23 ноября в 15:00 Театр на Мельникова
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше