Сказочный концерт для малышей

Приглашаем вас на концерт в рамках абонемента «Сказки с оркестром для малышей», который пройдет с участием Камерного струнного «Премьер-оркестра» под управлением дирижера Даниила Червякова.

Забавные герои и волшебные истории

На этом увлекательном представлении в теремке найдётся место для всех: Мышки, Лягушки, Ежа и Петушка. Но что произойдет, когда к ним постучится Волк, щелкающий зубами, или хитрая Лиса, или даже Мишенька-Медведь? Эта сказочная история гарантирует веселье и интригу!

Информация для зрителей

Не упустите возможность познакомить своих детей с миром музыки и театра! Концерт обещает быть ярким и увлекательным, способствуя развитию фантазии и творческого мышления у малышей.

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах. Количество мест ограничено, поэтому спешите!