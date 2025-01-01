Кукольный спектакль «Теремок»

В поле стоит теремок — ни низок, ни высок. Кто же живет в этом уютном домике? Оказалось, что в теремке поселилась дружная компания: Лягушка-квакушка, Мышка-норушка, Петушок — Золотой гребешок и Ежик — ни головы, ни ножек. Вместе они ведут хозяйство, поют песни и наслаждаются мирной жизнью.

Испытания для обитателей теремка

Но однажды мирное существование под угрозой: коварные Волк, Лиса и Медведь задумали нарушить спокойствие обитателей теремка. Смогут ли жители дома дать отпор непрошеным гостям?

Дружба — сила

Сплоченность и взаимопомощь помогают друзьям защитить свой теремок от опасностей. В финале все снова живут-поживают, да добра наживают!

Приглашение

Приходите на веселый и поучительный спектакль, чтобы увидеть, как дружба и взаимовыручка помогают справляться с любыми трудностями.