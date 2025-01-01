Меню
Теремок
Киноафиша Теремок

Спектакль Теремок

0+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль «Теремок»

В поле стоит теремок — ни низок, ни высок. Кто же живет в этом уютном домике? Оказалось, что в теремке поселилась дружная компания: Лягушка-квакушка, Мышка-норушка, Петушок — Золотой гребешок и Ежик — ни головы, ни ножек. Вместе они ведут хозяйство, поют песни и наслаждаются мирной жизнью.

Испытания для обитателей теремка

Но однажды мирное существование под угрозой: коварные Волк, Лиса и Медведь задумали нарушить спокойствие обитателей теремка. Смогут ли жители дома дать отпор непрошеным гостям?

Дружба — сила

Сплоченность и взаимопомощь помогают друзьям защитить свой теремок от опасностей. В финале все снова живут-поживают, да добра наживают!

Приглашение

Приходите на веселый и поучительный спектакль, чтобы увидеть, как дружба и взаимовыручка помогают справляться с любыми трудностями.

Режиссер
Николай Боровков
В ролях
Элла Цветкова
Олеся Торопова
Сергей Самойлов
Константин Кожев
Вадим Белопухов

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Бродячая собачка. Новая сцена Санкт-Петербург, просп. Стачек, 74/1
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 650 ₽

Фотографии

Теремок Теремок

