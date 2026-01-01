Оповещения от Киноафиши
Теремок
Киноафиша Теремок

Спектакль Теремок

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «Теремок» в Красноярском театре кукол

Красноярский театр кукол анонсирует новый спектакль по мотивам русской народной сказки «Теремок». В этой яркой истории вас ждут незабываемые персонажи: Мышь, Ёж и Заяц. Несмотря на их различия в размерах и характерах, под крышей теремка они находят дом и настоящую дружбу.

Мир русской народной сказки

Спектакль основан на одной из самых известных русских народных сказок, которая знакома каждому с детства. Это простая, но в то же время трогательная история о кооперации и взаимопомощи, о том, как важно находить общий язык, несмотря на различия.

Персонажи с характером

В спектакле представлены три колоритных героя. Мышь отличается своей суетливостью, Ёж проявляет чрезмерную хозяйственность, а Заяц, хоть и любопытный, весьма пуглив. Эти персонажи создают комичные ситуации, заставляя зрителей смеяться и переживать за их приключения.

Кукольное искусство

Спектакль выполнен в лучших традициях российского кукольного искусства. Артисты используют тростевые и перчаточные куклы, работая за ширмой. Это добавляет динамики и магии в игровой процесс, погружая зрителей в атмосферу сказки.

Не упустите возможность увидеть это удивительное представление, которое порадует как детей, так и взрослых!

Купить билет на спектакль Теремок

Март
Апрель
22 марта воскресенье
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
26 апреля воскресенье
11:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

