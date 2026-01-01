Оповещения от Киноафиши
Спектакль Теремок

Постановка
Буфф 0+
Возраст 0+

О спектакле

Опера для самых маленьких в театре «Буфф»

Известный московский композитор Александр Кулыгин создал музыкальную версию любимой многими поколениями детей сказки «Теремок». Спектакль проходит на сцене «Буффики», которая спроектирована именно для удобства самых маленьких зрителей. Главной особенностью представления является живая музыка, которая делает его еще более увлекательным.

Встреча с любимыми героями

В ходе спектакля малышей ждут встречи с Лягушкой-квакушкой, Мышкой-норушкой, Петушком-золотым гребешком и другими знакомыми персонажами. История, в которой маленькие и слабые, объединившись, одолевают больших и сильных, исполнена молодыми артистами театра «Буфф». Этот яркий сюжет обязательно понравится детям и привлечет внимание их родителей.

Спектакль приглашает зрителей не только насладиться музыкой, но и поучаствовать в удивительных приключениях сказочных героев, забыв о скуке.

Премьера спектакля состоялась 23 ноября 2013 года, и с тех пор он стал одной из самых популярных постановок в репертуаре театра.

В других городах
Март
Апрель
15 марта воскресенье
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
14:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
4 апреля суббота
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22

