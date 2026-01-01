Оповещения от Киноафиши
Зазеркалье 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

Спектакль для самых маленьких «Теремок» в театре «Зазеркалье»

В театре «Зазеркалье» зрителей ждёт яркий спектакль «Теремок», основанный на народной сказке о домике для зверей. Это произведение, переработанное в формат оперы и циркового шоу, обещает стать настоящим праздником для всей семьи.

Звери - артисты цирка

В «Теремке» любимые персонажи сказки превращаются в цирковых артистов: эквилибристы, жонглеры и силачи будут радовать зрителей своими удивительными номерами. Так, домик из сказки преображается в впечатляющий цирковой шатер, создавая атмосферу веселья и волшебства.

Спектакль для всей семьи

Спектакль будет особенно интересен родителям с детьми, которые хотят насладиться необычными театральными интерпретациями. «Теремок» привлекает не только детей, но и взрослых своим захватывающим сюжетом и яркими постановочными решениями.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную интерпретацию классической сказки на сцене театра «Зазеркалье»!

Апрель
11 апреля суббота
15:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽

Пять женщин, предавшихся любви
18+
Драма Премьера
Пять женщин, предавшихся любви
8 марта в 19:00 Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната»
от 3000 ₽
Хозяйка медной горы
0+
Мюзикл
Хозяйка медной горы
29 марта в 18:00 Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
4 марта в 17:00 Casino Museum
от 1050 ₽
