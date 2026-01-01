Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Теремок
Киноафиша Теремок

Спектакль Теремок

Постановка
Алеко 0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Теремок» для малышей в театре «Алеко»

Театр «Алеко» приглашает юных зрителей и их родителей на волшебный музыкальный спектакль «Теремок», основанный на сюжете известной русской сказки. Это увлекательное представление позволит детям встретиться с любимыми персонажами сказочного леса, такими как Лягушка-Квакушка и Мышка-Норушка.

Что ожидать от спектакля?

«Теремок» — это не только яркие персонажи, но и живая музыка в исполнении ансамбля народных инструментов. Вокальные выступления оперных артистов добавят спектаклю особый шарм и помогут создать атмосферу настоящей сказки. Красочные костюмы и декорации перенесут зрителей в мир волшебства и ярких эмоций.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен не только детям, но и их родителям. Это замечательная возможность провести время вместе, наслаждаясь искусством и сказкой. Не упустите шанс подарить своим близким незабываемые моменты!

Купить билет на спектакль Теремок

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
12:00
Алеко Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 42
от 700 ₽

Фотографии

Теремок Теремок Теремок

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
20 апреля в 13:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
27 июля в 15:00 Casino Museum
от 900 ₽
Малыш и Карлсон
6+
Детский
Малыш и Карлсон
4 апреля в 12:00 Театр комедии им. Акимова
от 300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше