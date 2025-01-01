Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Теремок
Билеты от 700₽
Киноафиша Теремок

Спектакль Теремок

Опера для самых маленьких
Постановка
Театр им. Наталии Сац 0+
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О спектакле

Детский спектакль «Теремок» в театре имени Н. И. Сац

Оживляя сказку Сергея Маршака, театр имени Н. И. Сац приглашает юных зрителей на музыкальный спектакль «Теремок». Это уникальное событие объединяет детей и их родителей, открывая мир музыки и театра с самых ранних лет.

Яркие персонажи и интерактивность

В уютном фойе театра зрители встретят очаровательных героев: Мышку-Норушку, Лягушку-Квакушку, Петушка и Ежика. Вместе с ними маленькие зрители смогут наблюдать, как злые Волк, Медведь и Лиса пытаются захватить теремок. Здесь атмосферу сказки создают красочные декорации и превосходное музыкальное сопровождение композитора Александра Кулыгина, известного своими яркими произведениями.

Спектакль рассчитан на детей от трёх лет и включает элементы интерактивности, благодаря которым артисты находятся в непосредственной близости к зрителям. Длительность выступления — всего 35 минут, что идеально подходит для маленькой аудитории.

Развлечение для всей семьи

Это не просто спектакль, а целое событие для всей семьи, которое поможет родителям познакомить своих малышей с удивительным миром театра и музыки. Дружба и поддержка зрителей станут ключом к победе добрых силы в захватывающем противостоянии.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального приключения и увидеть, как оживают любимые герои сказки!

Купить билет на спектакль Теремок

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
14:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 700 ₽
16:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 700 ₽

Фотографии

Теремок Теремок Теремок Теремок Теремок

В ближайшие дни

Маугли
6+
Детский Кукольный
Маугли
4 января в 14:00 Театр кукол им. Образцова
от 600 ₽
Денискины рассказы
6+
Детский
Денискины рассказы
22 февраля в 12:00 ДК им. Зуева
от 800 ₽
Дубровский
12+
Мюзикл
Дубровский
28 декабря в 19:00 Поколение
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше