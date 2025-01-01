Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Теремок
Киноафиша Теремок

Спектакль Теремок

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль для самых маленьких в Екатеринбурге

Волшебные кукольные герои любимой детской сказки «Теремок» приглашают малышей и их родителей в тёплую атмосферу Максим Холла Театра Эстрады.мНа сцене оживут Мышка-норушка, Лисичка-сестричка, Зайчик-побегайчик и Волчище-серый хвостище, чтобы поделиться с ребятами доброй и захватывающей историей. Гостей ждёт красочное представление о дружбе, радости и чудесах. Эта сказка подарит детям возможность окунуться в мир волшебства и разбудить их воображение.

Не упустите возможность стать частью этого магического спектакля, который подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции и теплые воспоминания!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 28 сентября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽
Екатеринбург, 12 октября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

6+
Сторителлинг
Экскурсия в филармонию
12 сентября в 18:30 Свердловская филармония
от 1000 ₽
Нильс и волшебная дудочка
Музыка Детский
Нильс и волшебная дудочка
1 ноября в 11:30 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Иисус Христос — суперзвезда
12+
Музыка Мюзикл
Иисус Христос — суперзвезда
15 октября в 19:00 Космос
от 2400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше