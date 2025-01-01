Спектакль Теремок

Спектакль для самых маленьких в Екатеринбурге

Волшебные кукольные герои любимой детской сказки «Теремок» приглашают малышей и их родителей в тёплую атмосферу Максим Холла Театра Эстрады.мНа сцене оживут Мышка-норушка, Лисичка-сестричка, Зайчик-побегайчик и Волчище-серый хвостище, чтобы поделиться с ребятами доброй и захватывающей историей. Гостей ждёт красочное представление о дружбе, радости и чудесах. Эта сказка подарит детям возможность окунуться в мир волшебства и разбудить их воображение.

Не упустите возможность стать частью этого магического спектакля, который подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции и теплые воспоминания!