Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Теремок
Билеты от 800₽
Киноафиша Теремок

Спектакль Теремок

Постановка
Поколение 0+
Продолжительность 1 час 10 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Теремок»: Ожившая сказка для самых маленьких

«Теремок» – это яркая и динамичная опера для детей, которая перенесет юных зрителей в мир знакомой с детства сказки. Режиссёр Геннадий Чихачёв и композитор Александр Кулыгин создали спектакль, в котором оживают любимые герои и звучат живые мелодии в сопровождении оркестра.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета – забавные приключения Мышки-норушки, Лягушки-квакушки и Петя-петушка, которые поют и танцуют в своём волшебном домике. Вместе они противостоят козням хитрых Лисы, Волка и Медведя, что делает спектакль увлекательным и захватывающим.

Успех и признание

Спектакль «Теремок» успешно гастролировал по различным городам России и за её пределами, завоевав популярность у зрителей. Он стал лауреатом Всероссийского фестиваля «Ожившая сказка», что подтверждает его высокое качество и привлекательность для детей.

Рекомендации для зрителей

Первые зрители, повзрослев, приводят на этот спектакль уже своих детей. Многие из них называют «Теремок» «Синей птицей» «Чихачёвки» и рекомендуют именно его для знакомства ребёнка с театральным искусством. Это отличный выбор для первого похода в театр!

Режиссер
Геннадий Чихачев
В ролях
Евгения Янковская
Зинаида Громоздина
Алена Корниенко
Константин Скрипалев
Сергей Смолин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 800 ₽ 11:00 от 800 ₽
5 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 800 ₽
4 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 800 ₽
22 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Орфей
6+
Музыка
Орфей
6 сентября в 19:00 Измайлово
от 2410 ₽
Айболит и все, все, все!
0+
Детский Иммерсивный
Айболит и все, все, все!
8 августа в 18:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Раскас
16+
Драма
Раскас
16 октября в 19:00 Сфера
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше