Музыкальный кукольный моноспектакль «Теремок»

Театр «Петрушкина слобода» представляет новый спектакль из цикла «Сказки старых ремёсел». В этом увлекательном музыкальном кукольном моноспектакле зрители смогут погрузиться в мир гончарного дела и его волшебства.

Секреты гончарного мастерства

На сцене развернётся удивительная история, где гончарный круг станет главным рассказчиком. Он поведает нам сказку «Теремок», полную чудес и волшебных превращений. На глазах у зрителей оживут герои, созданные руками мастериц, и старинная сказка вновь удивит нас своей магией.

Важно знать

Обратите внимание: билет на этот спектакль необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от их возраста. Это значит, что даже самые маленькие зрители смогут насладиться великолепной атмосферой спектакля!

Не упустите возможность стать частью этой волшебной сказки! Приходите в театр «Петрушкина слобода» и откройте для себя секреты гончарного мастерства в исполнении talented артистов.