Теремок
Киноафиша Теремок

Спектакль Теремок

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Андрей Былков-Крат
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Теремок» — яркое приключение для всей семьи на сцене кукольного театра им. Владимира Былкова

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Теремок», который перенесет вас в мир дружбы и приключений! В этом увлекательном представлении зрители встретят веселую компанию: мышку-норушку, лягушку-квакушку, петушка — золотого гребешка и ежика без головы и ножек.

Дружба и приключения

Жители теремка живут дружно и весело, всегда готовые прийти на помощь друг другу. Однако их спокойствие нарушает голодный волк, который мечтает отведать петушатинку. Чтобы осуществить свой план, он вызывает на помощь хитрую лису и косолапого мишку. Но не все так просто: жители теремка проявляют смекалку и храбрость, чтобы защитить свой дом!

Музыка и колорит

Спектакль «Теремок» — это не просто история о дружбе, но и музыкальное представление, которое не даст заскучать никому. Артисты выступают в красочных и колоритных русских народных костюмах, создавая атмосферу волшебства. Используя планшетные куклы, они погружают зрителей в мир фантазии и веселья.

Информация о спектакле

Не пропустите возможность познакомиться с удивительными персонажами и насладиться ярким визуальным рядом! Спектакль подходит для детей и взрослых, и станет отличным выбором для семейного отдыха.

Приходите и погрузитесь в сказочный мир «Теремка», где каждый найдет что-то для себя!

