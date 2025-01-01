Меню
Терем-теремок
Киноафиша Терем-теремок

Спектакль Терем-теремок

Постановка
Омский музыкальный театр 0+
Продолжительность 65 минут
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальная сказка «Терем-теремок» для самых маленьких

Омский музыкальный театр приглашает маленьких зрителей и их родителей на увлекательный спектакль, основанный на любимой сказке «Терем-теремок». Это опера-сказка в двух действиях с продолжительностью 1 час 5 минут обещает незабываемые впечатления.

О чем спектакль?

Скорее всего, с самого раннего детства всем известна эта замечательная сказка, где уютный теремок становится домом для различных животных. На сцене оживают знакомые каждому персонажи: Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Петушок с золотым гребешком и Ежик. Они активно взаимодействуют друг с другом, а зрители смогут не только следить за их историями, но и погружаться в мир музыки и веселья.

Музыка и исполнение

В этом спектакле актеры не просто расскажут сюжет, но и споют его, создавая яркую и запоминающуюся атмосферу. Музыкальные номера являются оригинальным воплощением сказочных ситуаций, наполненных как радостью, так и неожиданностями.

Темы дружбы и отваги

Спектакль рассказывает о дружбе и единстве, о том, как弱кие, но сплоченные обитатели теремка могут противостоять сильным и хищным врагам. Эта мораль станет отличным примером для юных зрителей, научая их ценности дружбы и поддержки.

Приходите на спектакль «Терем-теремок» — подарите себе и вашим детям кусочек волшебства!

Купить билет на спектакль Терем-теремок

В других городах
Февраль
8 февраля воскресенье
11:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 350 ₽

