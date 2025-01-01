Меню
Терем-теремок
Спектакль Терем-теремок

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 0+
Режиссер Александр Заболотный
Продолжительность 1 час, с антрактом
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказочная феерия «Терем-теремок» для самых маленьких

Что делать, когда за окном льёт дождь, а ветки стучат в стекло? Лучший способ провести время — это погрузиться в мир сказок!

На сцене вас ждут старые и новые истории, знакомые и незнакомые персонажи. В «Терем-теремок» вы встретите:

  • Муху-Горюху
  • Мышку-Норушку с её непослушным мышонком
  • Ежика, лягушку и зайца
  • Петушка и, конечно же, хитрую лису с глупым волком

А что это за косолапые шаги за дверью? Неужели медведь пришёл в гости? Надеемся, он добрый!

И вот дождик закончился, но сказка продолжается. «Терем-теремок» — это спектакль для самых маленьких, а также для тех, кто постарше. Погружение в атмосферу волшебства и удивительных приключений ждёт вас на сцене.

Не упустите возможность стать частью этой чудесной истории!

Фотографии

Фотографии
