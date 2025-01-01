Что делать, когда за окном льёт дождь, а ветки стучат в стекло? Лучший способ провести время — это погрузиться в мир сказок!
На сцене вас ждут старые и новые истории, знакомые и незнакомые персонажи. В «Терем-теремок» вы встретите:
А что это за косолапые шаги за дверью? Неужели медведь пришёл в гости? Надеемся, он добрый!
И вот дождик закончился, но сказка продолжается. «Терем-теремок» — это спектакль для самых маленьких, а также для тех, кто постарше. Погружение в атмосферу волшебства и удивительных приключений ждёт вас на сцене.
Не упустите возможность стать частью этой чудесной истории!