Сказочная феерия «Терем-теремок» для самых маленьких

Что делать, когда за окном льёт дождь, а ветки стучат в стекло? Лучший способ провести время — это погрузиться в мир сказок!

На сцене вас ждут старые и новые истории, знакомые и незнакомые персонажи. В «Терем-теремок» вы встретите:

Муху-Горюху

Мышку-Норушку с её непослушным мышонком

Ежика, лягушку и зайца

Петушка и, конечно же, хитрую лису с глупым волком

А что это за косолапые шаги за дверью? Неужели медведь пришёл в гости? Надеемся, он добрый!

И вот дождик закончился, но сказка продолжается. «Терем-теремок» — это спектакль для самых маленьких, а также для тех, кто постарше. Погружение в атмосферу волшебства и удивительных приключений ждёт вас на сцене.

Не упустите возможность стать частью этой чудесной истории!