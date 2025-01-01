Меню
Терем сказок
Киноафиша Терем сказок

Терем сказок

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О выставке

Театрализованная экскурсия по Терему сказок для детей

Приглашаем вас на захватывающую театрализованную экскурсию по Терему сказок, уникальному зданию Новосибирского театра кукол. Ведущей экскурсии станет Тетушка Ключница, в исполнении заслуженной артистки России, Людмилы Щелкачевой.

Уникальные возможности экскурсии

В ходе экскурсии вы сможете посетить самые заветные уголки Терема сказок. Тетушка Ключница откроет перед вами потайные двери и расскажет увлекательные истории о куклах и чудесах их оживления. Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир волшебства и творчества.

Рекомендуем для детей

Экскурсия предназначена для детей старше 4 лет. Позвольте вашим детям узнать больше о театральном искусстве, погружаясь в атмосферу сказки и фантазии.

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 400 ₽
16 января пятница
13:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 400 ₽
21 января среда
15:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 400 ₽
24 января суббота
10:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 400 ₽
30 января пятница
12:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 400 ₽

