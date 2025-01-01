Театрализованная экскурсия по Терему сказок для детей

Приглашаем вас на захватывающую театрализованную экскурсию по Терему сказок, уникальному зданию Новосибирского театра кукол. Ведущей экскурсии станет Тетушка Ключница, в исполнении заслуженной артистки России, Людмилы Щелкачевой.

Уникальные возможности экскурсии

В ходе экскурсии вы сможете посетить самые заветные уголки Терема сказок. Тетушка Ключница откроет перед вами потайные двери и расскажет увлекательные истории о куклах и чудесах их оживления. Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир волшебства и творчества.

Рекомендуем для детей

Экскурсия предназначена для детей старше 4 лет. Позвольте вашим детям узнать больше о театральном искусстве, погружаясь в атмосферу сказки и фантазии.