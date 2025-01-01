Terelya. Летний концерт

Летний концерт TERELYA: магия под открытым небом

24 июля в родном городе пройдет самый большой летний концерт группы TERELYA на «Зеленой сцене». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников группы и любителей музыки.

Что ожидает зрителей?

На концерте вас ждут незабываемые шоу-элементы: надувные шары, мыльные пузыри и презентация нового мерча. Кроме того, в программе — все любимые песни группы, а также новый трек из грядущего альбома, который станет сюрпризом для слушателей.

Необычные гости

В этот вечер ожидаются интересные персонажи: друг-самурай и инопланетяне, которые добавят атмосферу волшебства и фантазии. Это уникальная возможность не только насладиться музыкой, но и погрузиться в мир творческой фантазии.

Летний дух

Концерт — это не просто выступление, а настоящая встреча лета! Погружение в атмосферу радости и свободы, которая царит в теплые месяцы. Не упустите шанс стать частью этого яркого события.

Подробности и билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Не забудьте приобрести их заранее, чтобы не упустить возможность стать частью этого unforgettable вечера!