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Terelya. Летний концерт
Киноафиша Terelya. Летний концерт

Terelya. Летний концерт

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Летний концерт TERELYA: магия под открытым небом

24 июля в родном городе пройдет самый большой летний концерт группы TERELYA на «Зеленой сцене». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников группы и любителей музыки.

Что ожидает зрителей?

На концерте вас ждут незабываемые шоу-элементы: надувные шары, мыльные пузыри и презентация нового мерча. Кроме того, в программе — все любимые песни группы, а также новый трек из грядущего альбома, который станет сюрпризом для слушателей.

Необычные гости

В этот вечер ожидаются интересные персонажи: друг-самурай и инопланетяне, которые добавят атмосферу волшебства и фантазии. Это уникальная возможность не только насладиться музыкой, но и погрузиться в мир творческой фантазии.

Летний дух

Концерт — это не просто выступление, а настоящая встреча лета! Погружение в атмосферу радости и свободы, которая царит в теплые месяцы. Не упустите шанс стать частью этого яркого события.

Подробности и билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Не забудьте приобрести их заранее, чтобы не упустить возможность стать частью этого unforgettable вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Open-air пространство «Зеленая сцена» Санкт-Петербург, Рощинская, 38
19:00 от 1400 ₽

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