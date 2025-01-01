Terelya. Акустический концерт

Акустический концерт TERELYA в Центре «Зотов»

14 августа в Центре «Зотов» пройдет специальный акустический концерт проекта TERELYA, в рамках публичной программы к выставке «Красная Москва. Женщина в большом городе». Это уникальное событие подарит зрителям атмосферу камерного звучания и незабываемые музыкальные моменты.

О программе концерта

В программе концерта — полюбившиеся хиты, наполненные глубокими эмоциями и искренностью. Музыка TERELYA представляет собой интеллигентный инди-поп, который затрагивает темы несчастной и счастливой любви, простоты и сложности человеческих чувств.

Творческий путь Анастасии Тереля

Фронтвумен и автор проекта, Анастасия Тереля, знакома многим как актриса Театра на Малой Бронной. Вдохновение для своих песен она черпает из личного опыта и наблюдений за окружающим миром, что придает её музыке особую глубину и искренность.

Почему стоит посетить концерт?

Посетив концерт TERELYA, вы сможете насладиться не только музыкой, но и уникальной атмосферой, которая создается благодаря интимному звучанию и близости исполнителя к слушателю. Это отличная возможность провести вечер в компании хорошей музыки и интересных людей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас 14 августа в Центре «Зотов»!