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Terelya. Акустический концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Terelya. Акустический концерт

Terelya. Акустический концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Акустический концерт TERELYA в Центре «Зотов»

14 августа в Центре «Зотов» пройдет специальный акустический концерт проекта TERELYA, в рамках публичной программы к выставке «Красная Москва. Женщина в большом городе». Это уникальное событие подарит зрителям атмосферу камерного звучания и незабываемые музыкальные моменты.

О программе концерта

В программе концерта — полюбившиеся хиты, наполненные глубокими эмоциями и искренностью. Музыка TERELYA представляет собой интеллигентный инди-поп, который затрагивает темы несчастной и счастливой любви, простоты и сложности человеческих чувств.

Творческий путь Анастасии Тереля

Фронтвумен и автор проекта, Анастасия Тереля, знакома многим как актриса Театра на Малой Бронной. Вдохновение для своих песен она черпает из личного опыта и наблюдений за окружающим миром, что придает её музыке особую глубину и искренность.

Почему стоит посетить концерт?

Посетив концерт TERELYA, вы сможете насладиться не только музыкой, но и уникальной атмосферой, которая создается благодаря интимному звучанию и близости исполнителя к слушателю. Это отличная возможность провести вечер в компании хорошей музыки и интересных людей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас 14 августа в Центре «Зотов»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт Terelya. Акустический концерт

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