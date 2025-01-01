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Теплый хлеб
Билеты от 1400₽
Киноафиша Теплый хлеб

Спектакль Теплый хлеб

Постановка
Off-театр 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Спектакль для всей семьи «Теплый хлеб»

Детский спектакль «Теплый хлеб» приглашает зрителей на увлекательное и познавательное путешествие в мир казачьей культуры. Это представление предназначено для семейного просмотра и подходит для младших школьников (6+).

Высокое искусство и музыкальное наполнение

Театр продолжает свою традицию - работать только с высокохудожественным литературным материалом. В спектакле представлена яркая и музыкальная сказка, в которой звучат как известные, так и полузабытые казачьи песни. Также зрители смогут насладиться русскими танцами, погружающими в атмосферу народной культуры.

Музыка от Дениса Шульгина

Особое внимание стоит уделить музыкальному оформлению спектакля, созданному талантливым композитором Денисом Шульгиным. Его работа добавляет глубины и эмоциональности в каждую сцену, делая спектакль запоминающимся.

Яркие декорации и любимые актеры

Спектакль проходит в красочных декорациях и костюмах театрального художника Юлии Аверьянихиной, которые помогают создать волшебный мир для юных зрителей. Кроме того, зрители смогут увидеть полюбившихся актеров, таких как Кузнецова Дарья, Нагорнова Вера, Котов Виталий и Лебедева Антонина, которые снова порадуют своей игрой.

Не упустите возможность провести время с семьей и насладиться настоящим театральным искусством в спектакле «Теплый хлеб»!

Режиссер
Антонина Лебедева
В ролях
Виталий Котов
Андрей Кожарский
Анна Солдатова
Валерия Аниськина
Виталий Колдаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
14:00 от 1400 ₽
7 сентября
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
14:00 от 1400 ₽

Фотографии

Теплый хлеб Теплый хлеб Теплый хлеб Теплый хлеб Теплый хлеб Теплый хлеб Теплый хлеб Теплый хлеб Теплый хлеб Теплый хлеб Теплый хлеб

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