Теплоход «Любовь Орлова»
Киноафиша Теплоход «Любовь Орлова»

Спектакль Теплоход «Любовь Орлова»

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль Кристины Русановой

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль, в котором актриса Кристина Русанова выйдет на сцену вместе с известным джазовым пианистом Платоном Газелериди. Пьеса, написанная и поставленная обладательницей «Золотой маски» Ульяной Гицаревой, предназначена специально для Кристины и обещает стать настоящим театральным событием.

Смешение жанров и эпох

Жанр спектакля трудно отнести к одной категории — здесь нет строгих рамок драмы или комедии. Все смешано, как и в жизни. Зрители окажутся в атмосфере советского дома культуры, где на встречу с ними выйдет сама великая дива советского кино — Любовь Орлова. Интересный факт: день встречи совпадает с днем рождения актрисы, о котором все забыли.

Необычные обстоятельства

Свет на сцене выставлен не самым лучшим образом, а зрители не подготовили вопросы для обсуждения. Что же ждет их дальше? Увидите на спектакле! Участники смогут не только наблюдать, но и поучаствовать в действии, погрузившись в атмосферу 30-40-х годов, когда одна маленькая женщина изменила представление о женской красоте и силе.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта. «Встреча с Любовью Орловой» — это не просто спектакль, а настоящая культурная реминисценция, где каждый зритель сможет открыть для себя что-то новое и вдохновляющее.

Режиссер
Ульяна Гицарева
В ролях
Кристина Русанова
Платон Газелериди

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 8 октября
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Морфий
18+
Драма
Морфий
15 октября в 19:00 Екатеринбургский дом актера
от 1000 ₽
О’Генри! О счастье!
18+
Драма
О’Генри! О счастье!
24 августа в 20:00 Ельцин Центр
от 800 ₽
Юнона и Авось
12+
Опера Мюзикл Мелодрама Драма Музыка
Юнона и Авось
11 ноября в 19:00 Космос
от 2000 ₽
