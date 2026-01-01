Оповещения от Киноафиши
Тепло твоих рук. Авторский магнит
6+
Возраст 6+

О выставке

Творческий мастер-класс по росписи магнитов

Приглашаем вас на увлекательный творческий мастер-класс, где вы сможете создать уникальные авторские magnets своими руками. Это отличная возможность не только реализовать свои идеи, но и сделать необычный подарок для близких.

Что вас ждет на мастер-классе?

Под чутким руководством опытного художника вы освоите основы росписи, научитесь смешивать краски и работать над деталями. В ходе занятия вы создадите три авторских магнита, которые станут настоящими произведениями искусства.

Материалы и атмосфера

Мы предоставим все необходимые материалы: заготовки, краски, кисти и декор. Вам не нужно беспокоиться о подготовке – все уже готово для вашего творчества! Мастер будет поддерживать вас на каждом этапе, помогая и вдохновляя на новые идеи.

Комфорт и уют

Мастер-класс пройдет в теплой и вдохновляющей атмосфере, где каждый сможет реализовать свои задумки. Не забудьте одеться удобно, чтобы сосредоточиться на процессе творения.

Фантазируйте, создавайте и наслаждайтесь общением в кругу единомышленников!

Март
Апрель
Май
Июнь
12 марта четверг
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
13 марта пятница
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
14 марта суббота
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
15 марта воскресенье
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
16 марта понедельник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
17 марта вторник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
18 марта среда
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
19 марта четверг
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
20 марта пятница
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
21 марта суббота
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
22 марта воскресенье
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
23 марта понедельник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
24 марта вторник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
25 марта среда
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
26 марта четверг
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
27 марта пятница
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
28 марта суббота
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
29 марта воскресенье
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
30 марта понедельник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
31 марта вторник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
1 апреля среда
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
2 апреля четверг
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
3 апреля пятница
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
4 апреля суббота
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
5 апреля воскресенье
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
6 апреля понедельник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
7 апреля вторник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
8 апреля среда
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
9 апреля четверг
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
10 апреля пятница
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
11 апреля суббота
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
12 апреля воскресенье
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
13 апреля понедельник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
14 апреля вторник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
15 апреля среда
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
16 апреля четверг
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
17 апреля пятница
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
18 апреля суббота
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
19 апреля воскресенье
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
20 апреля понедельник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
21 апреля вторник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
22 апреля среда
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
23 апреля четверг
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
24 апреля пятница
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
25 апреля суббота
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
26 апреля воскресенье
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
27 апреля понедельник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
28 апреля вторник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
29 апреля среда
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
30 апреля четверг
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
1 мая пятница
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
2 мая суббота
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
3 мая воскресенье
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
4 мая понедельник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
5 мая вторник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
6 мая среда
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
7 мая четверг
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
8 мая пятница
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
9 мая суббота
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
10 мая воскресенье
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
11 мая понедельник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
12 мая вторник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
13 мая среда
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
14 мая четверг
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
15 мая пятница
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
16 мая суббота
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
17 мая воскресенье
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
18 мая понедельник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
19 мая вторник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
20 мая среда
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
21 мая четверг
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
22 мая пятница
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
23 мая суббота
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
24 мая воскресенье
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
25 мая понедельник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
26 мая вторник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
27 мая среда
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
28 мая четверг
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
29 мая пятница
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
30 мая суббота
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
31 мая воскресенье
12:30
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
1 июня понедельник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽
2 июня вторник
14:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 900 ₽

В ближайшие дни

