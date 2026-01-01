Тёплая акустика от Елизаветы Дюдяевой и Антона Ильенкова

Нежные звуки джаза в EverJazz

В этот вечер на сцене EverJazz состоится подвиг гармонии. У вас будет возможность насладиться великолепным творческим тандемом певицы Елизаветы Дюдяевой и гитариста Антона Ильенкова. Их музыкальный союз обещает подарить зрителям незабываемые эмоции.

Что вас ожидает

В программе звучит джаз и соул, а также оригинальные аранжировки известных песен и авторские композиции Елизаветы. Этот вечер наполнен свежестью, нежностью и камерной атмосферой, которая царит только в дуэтах.

Почему стоит прийти

Сделайте перерыв в повседневной суете и приходите в EverJazz, чтобы помечтать и поразмышлять о самом важном. Музыка, исполненная с душой, поможет вам отвлечься и насладиться моментом.

Состав музыкантов