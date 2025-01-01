Спектакль Тепа. Новогоднее путешествие

Новогодний спектакль в Театре "Золотое кольцо"

Чудеса любят как взрослые, так и дети. А новогодние чудеса, собранные в театре «Золотое кольцо», подарят настоящую сказку! Яркое и незабываемое представление «Тёпа. Новогоднее приключение» – это больше, чем просто чудо!

Сказка для всей семьи

Порадуйте своих любимых мальчишек и девчонок! Вас ждут увлекательные игры, задорные песни, зажигательные танцы и, конечно, волшебные подарки. На нашем празднике вы увидите море чудес, забав и веселья, которые наполнят сердца теплотой и любовью.

Волшебные персонажи

Невероятные приключения полюбившихся героев – Тёпы, Пуфа и Бафа – станут настоящим открытием для юных зрителей. Не пропустите встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые принесут сказочные подарки!

Спешите за билетами!

Количество приглашений с каждым днем уменьшается. Торопитесь приобрести частичку Нового года! Мы рады всем, и ждем в гости именно вас.