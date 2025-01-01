Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тепа. Новогоднее путешествие
Билеты от 850₽
Киноафиша Тепа. Новогоднее путешествие

Спектакль Тепа. Новогоднее путешествие

0+
Возраст 0+
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Новогодний спектакль в Театре "Золотое кольцо"

Чудеса любят как взрослые, так и дети. А новогодние чудеса, собранные в театре «Золотое кольцо», подарят настоящую сказку! Яркое и незабываемое представление «Тёпа. Новогоднее приключение» – это больше, чем просто чудо!

Сказка для всей семьи

Порадуйте своих любимых мальчишек и девчонок! Вас ждут увлекательные игры, задорные песни, зажигательные танцы и, конечно, волшебные подарки. На нашем празднике вы увидите море чудес, забав и веселья, которые наполнят сердца теплотой и любовью.

Волшебные персонажи

Невероятные приключения полюбившихся героев – Тёпы, Пуфа и Бафа – станут настоящим открытием для юных зрителей. Не пропустите встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые принесут сказочные подарки!

Спешите за билетами!

Количество приглашений с каждым днем уменьшается. Торопитесь приобрести частичку Нового года! Мы рады всем, и ждем в гости именно вас.

Купить билет на спектакль Тепа. Новогоднее путешествие

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
13:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
16:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
18:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
13:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
16:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
18:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
26 декабря пятница
11:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
13:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
16:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
18:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
27 декабря суббота
11:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
13:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
16:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
18:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
13:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
16:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
18:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
30 декабря вторник
11:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
13:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
16:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
18:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
31 декабря среда
11:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
13:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
2 января пятница
11:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
13:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
16:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
18:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
3 января суббота
11:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
13:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
16:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
18:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
4 января воскресенье
11:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
13:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
16:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
18:30
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽
5 января понедельник
11:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 850 ₽

В ближайшие дни

Апогей
12+
Моноспектакль
Апогей
18 октября в 19:00 Филиал Театра им. Пушкина
от 400 ₽
Елочки-иголочки
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Елочки-иголочки
29 декабря в 11:00 Детский музыкальный театр юного актера
от 2000 ₽
Новые похождения Кота в сапогах
6+
Детский Иммерсивный
Новые похождения Кота в сапогах
14 ноября в 13:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше