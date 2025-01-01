Меню
Теона Контридзе
Киноафиша Теона Контридзе

Теона Контридзе

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Теона Контридзе: Яркое смешение музыкальных произведений

В джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке зрителей ожидает уникальное выступление Теоны Контридзе. Это яркое музыкальное шоу сочетает в себе лучшие джазовые произведения, остроумные шутки и позитивные эмоции.

Неповторимая атмосфера

Программа Теоны Контридзе обещает быть динамичной и запоминающейся. Профессиональное исполнение в сочетании с харизмой артистки создаст атмосферу, способствующую вечеринке, наполняя сердца зрителей радостью и вдохновением.

Для любителей джаза и хорошего настроения

Это не просто концерт — это встреча с музыкой, которая сближает. Каждое произведение будет сопровождаться юмором, что сделает вечер по-настоящему уникальным. Не упустите шанс насладиться талантами Теоны Контридзе и создать теплую дружескую атмосферу вместе с другими зрителями.

Почему стоит посетить

Каждое выступление Теоны — это живое взаимодействие с публикой, которое позволяет забыть о повседневной суете и полностью погрузиться в мир музыки. Опытные музыканты, выступающие с ней на одной сцене, только усиливают эффект от шоу. Не пропустите это событие!

14 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 5000 ₽

