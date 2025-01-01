Тео Сингх. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

Летние концерты фортепианной музыки в Доме культуры «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» в партнерстве с фестивалем Pianissimo представляет программу летних концертов фортепианной музыки. Это событие продолжает международный культурный диалог и приглашает зрителей насладиться выдающимися выступлениями.

Участники программы

В летнюю программу 2025 года войдут концерты ярких представителей нового поколения мировой фортепианной сцены. На сцене Актового зала Дома культуры «ГЭС-2» выступят:

Джордж Харлионо

Рон Максим Хуанг

Тео Сингх

Чжинву Бэ

Фарук Калайджи

Давид Хачатрян

Александр Доронин

Дмитрий Шишкин

Кирилл Роговой

Особый гость: Тео Сингх

Одним из ярких участников станет Тео Сингх (р. 2000) — талантливый пианист, который учился у Рожериу Заги в Музыкальной академии Osesp в Сан-Паулу и у Виктора Лима в Фортепианной академии Steinway при школе «Россалл» в Великобритании.

Тео является лауреатом ряда престижных конкурсов, включая Международный музыкальный конкурс Crescendo в Эшториле (Португалия) и Конкурс имени Жуана де Соуза Лимы в Сан-Паулу (Бразилия). Он также стал победителем Лондонского международного онлайн-конкурса молодых музыкантов.

Пианист имеет опыт выступлений на таких знаковых площадках, как Венский Музикферайн (Австрия), Концертгебау (Амстердам, Нидерланды) и концертный зал «Моцартеум» в Зальцбурге (Австрия). Тео активно гастролирует по Америке и Европе, привнося свежий взгляд и энергетику в классическую музыку.

Не упустите возможность насладиться выдающимися выступлениями и уникальной атмосферой летних концертов в Доме культуры «ГЭС-2»!