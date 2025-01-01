Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тео Сингх. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025
Билеты от 3800₽
Киноафиша Тео Сингх. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

Тео Сингх. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

12+
Возраст 12+
Билеты от 3800₽

О концерте/спектакле

Летние концерты фортепианной музыки в Доме культуры «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» в партнерстве с фестивалем Pianissimo представляет программу летних концертов фортепианной музыки. Это событие продолжает международный культурный диалог и приглашает зрителей насладиться выдающимися выступлениями.

Участники программы

В летнюю программу 2025 года войдут концерты ярких представителей нового поколения мировой фортепианной сцены. На сцене Актового зала Дома культуры «ГЭС-2» выступят:

  • Джордж Харлионо
  • Рон Максим Хуанг
  • Тео Сингх
  • Чжинву Бэ
  • Фарук Калайджи
  • Давид Хачатрян
  • Александр Доронин
  • Дмитрий Шишкин
  • Кирилл Роговой

Особый гость: Тео Сингх

Одним из ярких участников станет Тео Сингх (р. 2000) — талантливый пианист, который учился у Рожериу Заги в Музыкальной академии Osesp в Сан-Паулу и у Виктора Лима в Фортепианной академии Steinway при школе «Россалл» в Великобритании.

Тео является лауреатом ряда престижных конкурсов, включая Международный музыкальный конкурс Crescendo в Эшториле (Португалия) и Конкурс имени Жуана де Соуза Лимы в Сан-Паулу (Бразилия). Он также стал победителем Лондонского международного онлайн-конкурса молодых музыкантов.

Пианист имеет опыт выступлений на таких знаковых площадках, как Венский Музикферайн (Австрия), Концертгебау (Амстердам, Нидерланды) и концертный зал «Моцартеум» в Зальцбурге (Австрия). Тео активно гастролирует по Америке и Европе, привнося свежий взгляд и энергетику в классическую музыку.

Не упустите возможность насладиться выдающимися выступлениями и уникальной атмосферой летних концертов в Доме культуры «ГЭС-2»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
20:00 от 3800 ₽

В ближайшие дни

Мафик. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене
18+
Шансон
Мафик. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене
5 октября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
Женский юмор комиков с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор комиков с ТВ
27 сентября в 18:30 Hidden Bar
от 1800 ₽
18+
Джаз
Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре
16 ноября в 21:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше