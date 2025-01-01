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Тео — театральный капитан
Билеты от 500₽
Киноафиша Тео — театральный капитан

Спектакль Тео — театральный капитан

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена 6+
Режиссер Иван Пачин
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Энциклопедия театра для детей

«Тео — театральный капитан» — это увлекательное путешествие по миру театра для самых маленьких. Спектакль представляет собой настоящую энциклопедию, которая рассказывает детям о разных частях театра, его устройстве и функционировании, включая оркестровую яму и музыкальные инструменты.

Дружба, мечты и отвага: важные уроки от мышонка Тео

Однако, помимо познавательной информации, самое главное, что мышонок Тео хочет донести до юных зрителей, — это важность дружбы, сила настоящих мечт и необходимость быть добрым и отважным, несмотря на все препятствия.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
12:00 от 500 ₽

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