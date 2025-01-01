Спектакль Тео — театральный капитан

Энциклопедия театра для детей

«Тео — театральный капитан» — это увлекательное путешествие по миру театра для самых маленьких. Спектакль представляет собой настоящую энциклопедию, которая рассказывает детям о разных частях театра, его устройстве и функционировании, включая оркестровую яму и музыкальные инструменты.

Дружба, мечты и отвага: важные уроки от мышонка Тео

Однако, помимо познавательной информации, самое главное, что мышонок Тео хочет донести до юных зрителей, — это важность дружбы, сила настоящих мечт и необходимость быть добрым и отважным, несмотря на все препятствия.