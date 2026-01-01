Спектакль Тео — театральный капитан

Тео — театральный капитан
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

В одном из самых уютных театров живет маленький мышонок по имени Тео. Он не просто обитатель закулисья, а настоящий мечтатель, вдохновленный рассказами своего дедушки о морских путешествиях. Дедушка Тео, некогда моряк, решив остаться в театре ради любви к бабушке, передал внуку свои бурные мечты о море.

Особенно трогательный аспект спектакля заключается в дружбе Тео с музыкантом Костей. Вместе они отправляются на поиски заветного моря, исследуя мир театра и обретая верность, взаимопомощь и любовь. Эта история подходит как для детей, так и для взрослых, подчеркивая ценность дружбы и преданности.

Спектакль сопровождается живой музыкой, где звучат мелодии скрипки, гитары и перкуссии. Музыкальное оформление придает особую атмосферу историям о дружбе и искренности.

Рекомендации для зрителей

Спектакль рекомендован для зрителей от 3 лет. Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от их возраста.

