Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тео - театральный капитан
Киноафиша Тео - театральный капитан

Спектакль Тео - театральный капитан

6+
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальная история об одном чудесном мышонке

В театре живёт мышонок по имени Тео, который вместе со своей семьёй обитает в этом чудесном мире. Его дедушка когда-то был моряком и, встретив бабушку, остался здесь навсегда. Теперь Тео мечтает о море, вдохновлённый рассказами деда.

Благодаря дружбе с музыкантом Костей, наш маленький герой находит путь к заветному морю. Спектакль предлагает зрителям трогательную историю о дружбе, театре, преданности, взаимопомощи и, конечно, любви.

Это удивительное представление сопровождается живой музыкой, которую создают скрипка, гитара и перкуссия. Звуки будут поддерживать атмосферу и помогут маленьким зрителям лучше понять эмоции героев.

Рекомендация

Мы рекомендуем этот спектакль для зрителей от 3 лет. Обращаем внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя независимо от возраста.

Фотографии

Тео - театральный капитан Тео - театральный капитан Тео - театральный капитан
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше