Спектакль Тео - театральный капитан

Музыкальная история об одном чудесном мышонке

В театре живёт мышонок по имени Тео, который вместе со своей семьёй обитает в этом чудесном мире. Его дедушка когда-то был моряком и, встретив бабушку, остался здесь навсегда. Теперь Тео мечтает о море, вдохновлённый рассказами деда.

Благодаря дружбе с музыкантом Костей, наш маленький герой находит путь к заветному морю. Спектакль предлагает зрителям трогательную историю о дружбе, театре, преданности, взаимопомощи и, конечно, любви.

Это удивительное представление сопровождается живой музыкой, которую создают скрипка, гитара и перкуссия. Звуки будут поддерживать атмосферу и помогут маленьким зрителям лучше понять эмоции героев.

Рекомендация

Мы рекомендуем этот спектакль для зрителей от 3 лет. Обращаем внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя независимо от возраста.