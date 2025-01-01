Концерт "Тенора XXI века. Лучшее" в Государственном Кремлевском Дворце

Уважаемые зрители! Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Малом зале Государственного Кремлёвского Дворца. Мы рекомендуем вам приходить заранее, чтобы избежать очередей, вызванных тщательным досмотром посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны.

Запуск зрителей на территорию Кремля и в Дворец начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия, так что учитывайте это в своих планах.

Знакомство с артистами

6 января 2026 года на главной сцене страны соберутся лучшие тенора престижных московских и европейских оперных театров. Дмитрий Сибирцев, российский музыкант и продюсер, объединил талантливых исполнителей из таких театров, как Государственный Академический Большой Театр России, Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова и немецкий Leipzig Oper.

Неповторимый арт-проект

Арт-проект "Тенора XXI века" был создан почти полтора десятилетия назад с целью подарить зрителям незабываемые музыкальные впечатления. За это время артисты подготовили около семидесяти уникальных программ и провели более двух тысяч концертов, исполнив произведения различных эпох и стилей.

Искусство исполнения

Каждый из солистов обладает уникальным тембром, своеобразной исполнительской манерой и артистическим темпераментом. Это не просто пение — каждая песня превращается в настоящий спектакль, который доставляет радость как зрителям, так и самим артистам.

Новый год с музыкой

В новогоднем концерте тенора исполнят лучшие произведения из сокровищницы мировой музыки. Не упустите возможность насладиться творчеством этих мастеров в атмосфере праздничного настроения.