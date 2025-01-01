Концерт органной музыки "Тени Старой Европы: Орган в Полумраке Собора"

Погрузитесь в мистическую атмосферу ушедших эпох на концерте органной музыки «Тени Старой Европы: Орган в Полумраке Собора», который пройдет в стенах величественной Англиканской церкви святого Андрея в Москве.

Дата события: 30 июля 2025 года. В это вечернее время, когда сумрак окутает своды собора, звуки органа наполнят пространство и перенесут вас в мир старинных легенд и завораживающих мелодий.

Погружение в музыку

Начало концерта в 20:30 – идеальное время для того, чтобы отрешиться от повседневной суеты и насладиться великолепием органного звучания в таинственном полумраке. Приготовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию сквозь века, где каждый аккорд – это отголосок истории, а каждая нота – тень старой Европы.

Исполнители концерта

Дмитрий Максименко – орган, органист Англиканской церкви святого Андрея, лауреат международных конкурсов.

– орган, органист Англиканской церкви святого Андрея, лауреат международных конкурсов. Марина Кузьминых – меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Классика в старинных стенах».

– меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Классика в старинных стенах». Мария Шарпило – гобой, лауреат международных конкурсов.

– гобой, лауреат международных конкурсов. Полина Фирстова – скрипка, лауреат международных конкурсов.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события и окунуться в атмосферу старой Европы вместе с талантливыми исполнителями!