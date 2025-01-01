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Тени Старой Европы: Орган в Полумраке Собора
Билеты от 800₽
Киноафиша Тени Старой Европы: Орган в Полумраке Собора

Тени Старой Европы: Орган в Полумраке Собора

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки "Тени Старой Европы: Орган в Полумраке Собора"

Погрузитесь в мистическую атмосферу ушедших эпох на концерте органной музыки «Тени Старой Европы: Орган в Полумраке Собора», который пройдет в стенах величественной Англиканской церкви святого Андрея в Москве.

Дата события: 30 июля 2025 года. В это вечернее время, когда сумрак окутает своды собора, звуки органа наполнят пространство и перенесут вас в мир старинных легенд и завораживающих мелодий.

Погружение в музыку

Начало концерта в 20:30 – идеальное время для того, чтобы отрешиться от повседневной суеты и насладиться великолепием органного звучания в таинственном полумраке. Приготовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию сквозь века, где каждый аккорд – это отголосок истории, а каждая нота – тень старой Европы.

Исполнители концерта

  • Дмитрий Максименко – орган, органист Англиканской церкви святого Андрея, лауреат международных конкурсов.
  • Марина Кузьминых – меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Классика в старинных стенах».
  • Мария Шарпило – гобой, лауреат международных конкурсов.
  • Полина Фирстова – скрипка, лауреат международных конкурсов.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события и окунуться в атмосферу старой Европы вместе с талантливыми исполнителями!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:30 от 800 ₽

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